Hein Vanhaezebrouck geeft zowaar zijn ongelijk toe over Club Brugge-speler: "Ik moet me herpakken over hem"

Club Brugge overklaste afgelopen weekend KRC Genk op alle fronten, en volgens analist Hein Vanhaezebrouck lag het grote verschil vooral op de flanken.

Vanhaezebrouck ziet dat Club individueel groeide dankzij het Europees verhaal. “Zag je hoe De Cuyper een speelbal maakte van Steuckers? Dat kwam door de Champions League. De Cuyper gaf hem een duwtje, en Steuckers liet zich vallen alsof hij nog niets had meegemaakt", stelde Vanhaezebrouck scherp in Het Nieuwsblad.

De impact van Club Brugge’s defensie was duidelijk, meent hij. “Achterin waren Mechele en Ordoñez ijzersterk. Ze speelden al tegen grote namen in de Champions League en hadden daardoor geen schrik van de topschutter van Genk. Ook het middenveld van Genk moest onderdoen voor dat van Club, maar de grote uitblinkers waren de backs: Joaquin Seys en Maxim De Cuyper. Die jongens hebben het resultaat bijna met hun tweeën bepaald.”

Seys zou winnen van El Ouahdi

Vanhaezebrouck gaf zelfs toe dat hij Joaquin Seys eerder onderschat had. “Ik koos voor El Ouahdi in mijn beste elf van Club en Genk omdat hij rechtsvoetig is. Ik had zelfs gezegd dat Seys zou moeten wijken als El Ouahdi bij Club zou spelen. Maar Seys heeft me ongelijk gegeven. Hij speelde als een échte rechtsback, met indrukwekkende combinaties via zijn rechtervoet samen met Vanaken en Talbi. Hij bewees dat hij dat niveau aankan.”

Volgens de analist verzoop El Ouahdi samen met de rest van Genk. “Steuckers kwam niet in het spel voor en kon de bal niet vasthouden. Daardoor kon El Ouahdi niet doorschuiven en werd hij ook uitgeschakeld. De Cuyper heeft Steuckers helemaal opgepeuzeld. Die grote kans die De Cuyper creëerde voor Tzolis was fenomenaal.”

Seys en De Cuyper hebben zich volgens Vanhaezebrouck niet alleen als spelers, maar ook als leiders ontpopt bij Club Brugge. “Ze groeien onder de radar uit tot toonaangevende spelers in topmatchen in België. Hun prestaties waren doorslaggevend in deze confrontatie.”

Vanhaezebrouck besloot met een rechtzetting: “Seys zou níet de strijd verliezen mocht El Ouahdi bij Club spelen. Die laatste blijft een goeie speler, maar Seys is opgestaan en heeft bewezen dat hij het niveau van een topclub aankan. Het zijn zulke spelers die het verschil maken op momenten dat het echt moet.”