Jacky Mathijssen streng voor Genkspeler: "Hij gaat twee keer in de fout op de tegengoals"

KRC Genk ging roemloos ten onder op bezoek bij Club Brugge. Voor analist Jacky Mathijssen gaat twee keer dezelfde speler in de fout bij de tegendoelpunten.

KRC Genk kreeg geen voet aan de grond in het Jan Breydelstadion. Bij de rust had de competitieleider zeker al 2 of 3 doelpunten in het krijt kunnen staan. Ook na de rust leek blauwzwart te blijven morsen met de kansen. Genk had op een diefje de zege kunnen pakken, ware het niet dat Tolu de strafschop liet liggen.

“Dan stel ik me de vraag of Tolu wel echt bovenaan het lijstje met strafschopnemers staat”, vraagt Jacky Mathijssen zich af in Het Belang van Limburg. “Ik kan me dat niet voorstellen. Begrijp me niet verkeerd: Tolu is een geweldige spits als het gaat om afwerken in één tijd, maar als het gaat om het trappen van strafschoppen zijn er betere opties. Soms kan je als pure afwerker te veel tijd hebben om na te denken.”

De strafschop ging naast en uiteindelijk kreeg Genk nog twee doelpunten binnen. “Bij de eerste tegengoal gaat Van Crombrugge in de fout. Daar valt niet over te discussiëren”, gaat Mathijssen verder.

En ook bij de tweede goal gaat de doelman niet vrijuit. “Ook bij de 2-0 had hij iets in de smiezen moeten hebben. Van iemand met zijn spelintelligentie verwacht ik dat er toch een alarmbelletje afgaat als hij Skov Olsen volledig vrij ziet staan op tien meter van het doel. El Ouahdi had daar nooit achter de muur moeten liggen, maar hij had Skov Olsen moeten afdekken.”

De conclusie is duidelijk voor de analist. “Als je de wedstrijd niet kunt winnen op basis van je identiteit moet je kunnen overschakelen op een plan-B, maar dat was er niet. Uiteindelijk kan je niet anders dan toegeven dat de zege voor Club Brugge dubbel en dik verdiend was.”