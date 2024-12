Franky Van Der Elst kan niet anders dan woorden van Bart Verhaeghe bevestigen: "Dat zegt genoeg"

Club Brugge is een machine. Die woorden sprak Bart Verhaeghe uit over Club Brugge en dat statement wordt nog maar eens bevestigd.

Club Brugge staat er helemaal. De campagne in de Champions League draait op volle toeren en ook in de Jupiler Pro League is blauwzwart helemaal terug. Nochtans was het seizoensbegin niet gemakkelijk.

“Club Brugge is ondertussen al jaren een goed geleide club. De structuur staat er, iets wat Verhaeghe zelf ook al vaak genoeg gezegd heeft, en er wordt op alle niveaus gewoonweg goed gewerkt”, reageert Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk spreken de cijfers van de voorbije jaren voor zich en niemand lijkt ook maar in staat om Club Brugge van de troon te stoten.

“Zes titels op nog geen veertien jaar, waarvan vijf in de laatste zeven seizoenen. Dat zegt genoeg. Al heeft het allemaal ook wel eventjes geduurd, want toen hij eraan begon in 2011 moest hij toch ook eerst orde op zaken stellen en was er heel veel verloop.”

De vibe blijft ook voortduren, zelfs na het vertrek van Vincent Mannaert. “Dat klopt, al kan je ook wel stellen dat dit ook nog steeds het werk is van Mannaert, want hij is nog maar een half jaar weg.”

De mensen die het nu voor het zeggen hebben draaiden voordien ook al mee in die structuur. Het verdwijnen van Vincent Mannaert is heel erg goed opgevangen.