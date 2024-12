Tolu onthult welke invloed Mignolet op hem had bij gemiste penalty én geeft vreemde uitleg over zwak Racing Genk

Genk-spits Tolu Arokodare was de pineut bij Racing Genk op bezoek bij Club Brugge. Hij dwong een penalty af, maar miste die ook. Daarna slikte Genk nog twee goals van blauw-zwart.

Racing Genk kwam er aanvallend helemaal niet aan te pas op bezoek bij Club Brugge. De competitieleider schoot amper vier keer richting doel en slechts één keer binnen het kader. En dat was dan nog een penalty.

Die penalty dwong Tolu zelf af door voor Ordonez te komen op een voorzet van El Ouahdi. De verdediger van Club haalde Tolu neer en scheidsrechter Vergoote legde de bal op de stip. De VAR volgde die beslissing.

Tolu trapte zelf de penalty, maar miste. Mignolet zei vooraf dat Tolu niet in het midden moest trappen. "Ik heb niet naar hem geluisterd, ik was alleen maar gefocust op het scoren van de penalty. Maar jammer genoeg mis ik."

Tolu over teleurstellend Racing Genk

Genk overtuigde verder wel niet echt tegen Club Brugge. "We wilden ons normale voetbal spelen en proberen om te winnen. Het enige wat niet volgens plan verliep was dat we niet de drie punten pakken", zei Tolu daar over.

Dat Genk naar Brugge kwam voor een gelijkspel, daar was Tolu het niet mee eens. "Op het veld voelde dat anders aan. Als ik die penalty wel binnen trap, dan zouden er nu andere vragen gesteld worden."