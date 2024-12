Waarom de gemiste strafschop van Tolu niet zo'n grote verrassing was: Karel Geraerts komt met heel interessante informatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tolu Arokodare beleefde niet zijn beste namiddag tegen Club Brugge. De Genk-spits miste een strafschop terwijl blauw-zwart nadien nog twee keer kon scoren om de drie punten thuis te houden.

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 2-0 verloren van Club Brugge. De thuisploeg was duidelijk de betere ploeg, maar tegen de gang van het spel in had Genk toch op voorsprong kunnen komen.

Tolu dwong zelf een strafschop af, maar kon die nadien niet omzetten. Hij nam zijn tijd en een zeer korte aanloop. De spits trapte zwak over de grond en Mignolet kon de bal zelfs klemmen.

Na afloop ging Karel Geraerts bij DAZN nog wat dieper in op de strafschop. Hij kwam nog met een interessante uitleg achteraf.

De ex-coach van Union en Schalke 04 vertelde dat, toen hij nog trainer was, hij data kreeg over strafschoppen. Zo kon hij zijn spelers beter voorbereiden wanneer de bal op de stip zou gaan.

In die data stond dat spelers die langer dan drie seconden wachten met het trappen nadat de ref heeft gefloten, toch heel wat minder kans hebben om hun strafschop om te zetten. Tolu wachtte zeker een vijf seconden voor hij de bal aanraakte.