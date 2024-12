KRC Genk zit in een dip: Marc Degryse haalt er één naam uit die echt ontgoochelt

KRC Genk had zondag niks in de pap te brokken tegen Club Brugge. De competitieleider zit duidelijk in een dip.

Marc Degryse is verrast dat Genk in een winterdip zit. Heel wat spelers zullen zich de komende weken toch moeten herpakken om daaruit te geraken.

“Ze beseffen wellicht ook dat er in uitwedstrijden iets aan de hand is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Er ontbreekt voor Degryse persoonlijkheid op verplaatsing. Hij haalt er één naam uit: Jarne Steuckers. Volgens de analist moet hij veel meer de bal durven opeisen.

“Ik zag in een fase voor de rust, die waar Tolu hun eerste kans naast trapte, dat hij een uitstekende loopactie maakte en voor zijn verdediger kwam. Sattlberger recupereerde de bal en had twee opties. Hij koos voor Tolu op links terwijl Steuckers alleen voor Mignolet kon komen als hij de bal had meegekregen.”

Op dergelijke momenten moet Steuckers zich laten gelden. “Zo goed hij was in het seizoensbegin, zo slap is hij nu. Ik heb het gevoel dat hij te braaf is en dat is het verhaal van heel Genk als ze niet thuis voetballen.”

De Limburgers moeten dat meepakken naar de play-offs en de eventuele halve finale van de Croky Cup, wellicht tegen Club Brugge. “Dan kan je niet op deze manier komen spelen op Jan Breydel”, besluit Degryse.