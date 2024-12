Zijn Genk-fans daar tevreden mee? Smets relativeert nederlaag tegen Club Brugge heel makkelijk

Racing Genk ging op het veld van landskampioen Club Brugge onderuit met 2-0. Toch tillen ze daar bij de competitieleider niet al te zwaar aan.

Met een penalty kreeg Racing Genk dé kans om twintig minuten voor tijd op voorsprong te komen, maar Mignolet pakte de elfmeter van Tolu. Daarna slikte de competitieleider nog twee goals op een stilstaande fase en verloor met 2-0.

Aanvallend kreeg Racing Genk heel weinig klaar, de penalty was het enige schot tussen de palen. "Het was dan ook heel lastig om eruit te komen", zei Matte Smets achteraf. "Club bracht heel veel intensiteit."

"We probeerden wel om te voetballen en kwamen er soms uit, al was dus dat moeilijk." Smets gaf ook toe dat Genk iets defensiever speelde dan normaal. "Het was aan Club om te komen, zij speelden thuis. En voor elke ploeg is het hier (in Brugge, nvdr.) lastig."

Play-offs zijn belangrijkste voor Smets

Racing Genk ziet in de stand Club Brugge nu naderen tot op één punt, voor de wedstrijd waren dat nog vier punten. Toch tilt Smets niet al te zwaar aan de nederlaag. "Het seizoen is een marathon en geen sprint", zei de Rode Duivel.

"De Play-offs zijn nog altijd het belangrijkste, dat zien we elk seizoen opnieuw. De volgende keer dat we tegen Club spelen is wellicht in de play-offs. Hier gaan we van moeten leren en bekijken hoe we het dan beter kunnen doen."