Alle prijzen gaan naar Club Brugge: Nicky Hayen verkozen tot beste trainer van het jaar op Trofee Raymond Goethals, Kompany als runner up

Nicky Hayen is de laureaat van de prestigieuze Raymond Goethals-trofee. De 44-jarige trainer van Club Brugge liet met deze prijs onder andere Vincent Kompany (Bayern München) en Timmy Simons (Westerlo) achter zich.

Hayen ontvangt de onderscheiding voor zijn uitmuntende prestaties met blauw-zwart het afgelopen jaar. Hayen kende een absoluut topseizoen. Hij leidde Club Brugge naar de halve finale van de Conference League, veroverde de landstitel en zette sterke prestaties neer in de Champions League.

In de huidige competitie houdt hij met zijn team een stevige tweede plaats vast in de Jupiler Pro League. Naast Hayen werd ook de prijs voor beste debutant in de Jupiler Pro League uitgereikt.

En ook die ging naar Club Brugge. Joaquin Seys, de 19-jarige belofte van Club Brugge, werd uitgeroepen tot laureaat. Hij haalde het van Konstantinos Karetsas (Racing Genk) en Marwan Al-Sahafi (Beerschot).

Een andere belangrijke erkenning ging naar Hugo Broos, die de prijs voor Belg met de meeste internationale uitstraling in het voetbal in ontvangst nam.

Met deze onderscheidingen onderstreept Club Brugge zijn prominente rol in het Belgische voetbal, zowel op het veld als daarbuiten. Voor Nicky Hayen en Joaquin Seys zijn de prijzen een bevestiging van hun harde werk en toewijding in een succesvol seizoen voor blauw-zwart.