Zware kritiek op speler van Genk, die zich liet vangen aan... grapje van De Cuyper: "Desnoods stampte hij hem de tribune in"

Hein Vanhaezebrouck ontleedde de topper van zondag tussen Club Brugge en Genk en stoorde zich daarbij zwaar aan het feit dat het er op het veld soms iets te kameraadschappelijk aan toeging.

Vanhaezebrouck wil wat meer gif zien. "Wat me stoorde zondag was dat 'onder-ons-sfeertje'", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat de jonge gasten van Genk en Club voor de wedstrijd verbroederden, tot daaraan toe."

Hij licht er één fase uit waaruit volgens hem bleek dat Maxim De Cuyper zijn tegenstander had waar hij hem wou hebben. "Tijdens de wedstrijd zag je De Cuyper iets zeggen aan Steuckers en begon die te lachen. Daar zag je dat De Cuyper volledige controle had."

"Hij gaf de schijn dat het plezant was, maar hij is een van de grootste winnaars op dat veld. Desnoods stampte hij Steuckers de tribune in. Dat sfeertje leidt bij hem niet tot minder agressie in zijn spel. Bij Steuckers wél."

Steuckers kreeg dan ook zware kritiek van Vanhaezebrouck. "Dat grappen en grollen zet zich verder in zijn voetbal, dat drive miste. Steuckers is zondag serieus door de mand gezakt. Hij was een van de minste bij Genk, terwijl hij een van de betere had moeten zijn en het middenveld had moeten helpen."

Maar Hein vond ook dat de flanken van Club superieur waren. "Adedeji-Sternberg had één actie, maar zat ook volledig in de achterzak van Seys. De vleugelspelers kwamen er niet aan te pas en dat was het probleem. Alleen Matte Smets en Tolu haalden een degelijk niveau.”