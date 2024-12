Vandenbempt gaat niet mee in de euforie rond Club Brugge en ziet hen nog niet als dé titelkandidaat: dit is waarom

Club Brugge heeft zich met sterke prestaties in 2024 opnieuw in de titelstrijd geworpen en is tot op één punt van leider Genk genaderd. Voor velen geldt blauw-zwart alweer als topfavoriet voor de landstitel, maar Sporza-analist Peter Vandenbempt waarschuwt voor overdreven euforie.

"Dat is eigenlijk al jaren zo met hun rijke kern", stelt Vandenbempt bij Sporza, "maar desondanks waren hun titels toch allerminst evident gebleken. Vorig jaar herinneren we ons nog goed, maar ook de twee jaar ervoor was het nipt. De rest moet dus zeker de handdoek nog niet gooien."

Hoewel Club Brugge terecht lof krijgt voor zijn prestaties, herinnert Vandenbempt eraan dat de ploeg dit seizoen ook al zwakke momenten kende. "Het blijft wel dezelfde ploeg die nog niet zo lang geleden ternauwernood overleefde tegen KV Mechelen, met een gelukje won tegen Leuven of zich liet vangen tegen Beerschot."

Tegelijk ziet de analist ook de kwaliteiten die Club Brugge tot een titelkandidaat maken. "Ze hebben het métier en de ervaring in elke linie om het dan ook te beslissen", erkent hij. "Gisteren was zeker een verdiende overwinning. Ondanks dat ik de indruk had dat er enige voorzichtigheid was, nam Club wel initiatief en toonde het lef."

Een cruciale rol in de opmars van Club Brugge is weggelegd voor Hans Vanaken. Vandenbempt is lovend over de middenvelder, die al jaren een van de sterkhouders is bij blauw-zwart.

"Ik sluit me aan bij alle lof die hij momenteel krijgt. Elk jaar duiken er stemmen op die zich luidop afvragen: is het stilaan gedaan voor Vanaken bij Club? Maar dat blijkt dus zeker niet het geval te zijn. Hij is zo vaak, zo goed."