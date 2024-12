Beste trainer van het land, Nicky Hayen, onthult wat hem het meest raakte: "Maar Kompany blijft de grote ster"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicky Hayen (44) heeft na het veroveren van de landstitel nu ook zijn eerste individuele trofee als trainer van Club Brugge behaald. De Limburgse coach werd verkozen tot winnaar van de Trofee Raymond Goethals, een erkenning voor zijn prestaties.

Hoewel Hayen de eer bescheiden afwimpelde, liet zijn voorzitter Bart Verhaeghe duidelijk weten dat deze prijs volledig verdiend was. “Nicky heeft dit zelf afgedwongen, zowel als coach als manager", zei Verhaeghe aan HLN.

Hayen zelf was blij met de erkenning, maar beschouwde de trofee als een collectieve prestatie. “Het is een grote eer, maar ik zie het vooral als een beloning voor het hele team", aldus de coach.

Twee jaar geleden werkte hij nog in Wales met semi-professionals en vocht hij tegen degradatie, maar vandaag is hij de beste Belgische coach van 2024. Hayen ziet zijn verhaal als een voorbeeld voor coaches uit lagere reeksen, die met hard werken en vertrouwen in hun werk veel kunnen bereiken.

Het mooiste compliment dat hij heeft ontvangen, kwam van de spelers via de mental coach. Ze waren verrast door zijn uitgebreide kennis van het voetbal, een kennis die Hayen op een menselijke en toegankelijke manier probeert over te brengen. “Ik ben blij dat ik die inhoud op een normale manier kan delen", zei hij.

Al ziet Hayen zichzelf niet als de beste. “De grote ster blijft toch Vincent Kompany", zei Hayen. Hij voegde eraan toe dat deze erkenning ook een compliment is voor de Belgische voetbalopleiding, die volgens hem veel talentvolle coaches heeft voortgebracht.

"In mijn jaar zaten ook Vrancken, De Roeck, Euvrard, Vandenbroeck,... Een mooie lichting. Pak daar ook nog Geraerts, Pocognoli en Hubert bij en dan heb je toch een weelde aan goeie Belgische coaches. Daar mogen we best trots op zijn."