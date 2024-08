Club Brugge geeft dubbele voorsprong weg en gaat onderuit na spektakelstuk in Genk

Club Brugge heeft zondagnamiddag een nieuwe ferme opdoffer gekregen. De landskampioen gaf een 0-2 voorsprong op het veld van Racing Genk weg en ging onderuit met 3-2 na een spektakelrijke pot voetbal.

Beide coaches schudden na een teleurstellende competitiestart hun team grondig door elkaar. Bij Genk bracht Fink met Van Crombrugge, Nkuba, Kongolo en nieuwkomer Satllberger vier nieuwe namen. Nicky Hayen greep nog doortastender in en liet liefst zes wijzigingen noteren met opnieuw een basisplaats voor Ordonez, Vetlesen, Skov Olsen, Onyedika, De Cuyper en Nusa.

In een zonovergoten, maar niet volgelopen Cegeka Arena, kregen we in de openingsminuten spektakel. Twee keer in de eerste drie minuten kreeg Tolu alle ruimte en vrijheid om op doel te trappen en twee keer joeg hij het leer wild over het doel.

Aan de overkant kende Club Brugge pech toen een poging van Nilsson via een redding van Van Crombrugge op de onderkant van de lat belandde in minuut 5. Een veelbelovend wedstrijdbegin, maar al snel zakten de kwaliteit en het tempo.

Genk nam de wedstrijd in handen. Tolu werd nog enkele keren in stelling gebracht en één keer was er een snelle reflex van Mignolet nodig. Veel viel er niet meer te beleven in het eerste bedrijf, tot de bezoekers op slag van rust met een scherpe aanval de score openden. Nusa speelde met een heerlijke actie Skov Olsen vrij en die legde het leer perfect overhoeks binnen. (0-1)

© photonews

VAR moet heel lang kijken naar goal van Club Brugge

Club Brugge verdubbelde zijn voorsprong na een kwartier in de tweede helft, al duurde het bijzonder lang tot de VAR groen licht gaf voor de goal van Skov Olsen. De reden? Nilsson zwaaide breed met de arm en het leek alsof hij de bal ook met de arm beroerde. Vanaken met de assist en Skov Olsen tikte simpel de 0-2 binnen.

Match gespeeld, zo leek het wel, maar Mechele kreeg kort nadien de bal ongelukkig op de arm en penalty. Steuckers stuurde Mignolet naar de verkeerde hoek en de aansluitingstreffer was een feit. Diezelfde Steuckers liet minuten later de gelijkmaker liggen toen hij oog in oog kwam met Mignolet.

Blauw-zwart gaf de dubbele voorsprong alsnog volledig uit handen in het slot. In de 84e minuut kopte Tolu een uitgemeten voorzet van Steuckers tegen de touwen. Beide teams gingen in de laatste minuten nog op zoek naar de winnende treffer en die kwam er in minuut 94 met een heerlijke knal van Hrosovsky.

Zorgen voor Nicky Hayen

De landskampioen mist zo zijn competitiestart volledig en begint met 1 op 9 aan het nieuwe seizoen. Vooral de manier waarop Club de 0-2 uit handen gaf, moet coach Nicky Hayen zorgen baren. Voor Genk, dat beter ging draaien na de inbreng van aanvoerder Heynen, El Ouahdi en Karetsas, is dit een mentale opsteker.