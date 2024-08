Druk bij KRC Genk is ontzettend groot: "Dat zag ik hem vorig jaar bijna nooit doen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk zorgde voor een totaal onverwachte ommekeer tegen Club Brugge. Een fikse opsteker voor de ploeg, maar vooral ook voor Thorsten Fink die duidelijk onder druk staat.

KRC Genk speelde een matige eerste helft bij elkaar. Met wat geluk kwamen de Limburgers echter helemaal weer in de wedstrijd. “Soms heb je geluk nodig in een match, en dat was tegen Brugge het onnodig handspel van Brandon Mechele”, zegt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg.

“Na de penaltygoal en de invallers die Fink op het veld bracht, kwam de vlam in de pijp in de Cegeka Arena.” Al moet ook gezegd worden dat Club Brugge na de strafschop van Genk wel heel erg laks aan het spelen was. Toch is het een opsteker voor Genk. “Ze hebben ervoor gevochten, en ze hebben weerbaarheid getoond. Dat zijn zaken om op verder te bouwen.”

Er blijven echter veel zorgen voor trainer Thorsten Fink. “Tolu is bij Genk toch een heikel punt, samen met de transferitis die je voelt in de selectie. Fadera zat zelfs niet meer op de bank.”

De reden voor al die transferperikelen is duidelijk. “Dat komt voornamelijk door het feit dat Genk geen Europees voetbal speelt. Dan worden spelers en makelaars nerveus. Wanneer Fink bijvoorbeeld spreekt over een bouwwerf als hij het over zijn selectie heeft, dan moet dat zijn omdat hij niet weet welke spelers hij tot zijn beschikking zal hebben.”

Wijnants leerde Fink vorig seizoen heel goed kennen bij STVV, maar hier bij Genk is het een totaal ander verhaal. “Het was de eerste keer dat ik hem zo zenuwachtig heb gezien. Hij heeft veel gepraat met de vierde ref, iets wat ik hem vorig jaar bijna nooit zag doen. En ook al was het nog maar de derde speeldag, het toont wel aan dat er toch al wat druk opzat.”