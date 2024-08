Slechtste start in 60 jaar, Nicky Hayen trekt na speeldag drie aan de alarmbel: "Het is crisis bij Club Brugge"

Club Brugge heeft niet zijn beste zondag beleefd. De club uit West-Vlaanderen gaf een 0-2 voorsprong helemaal uit handen tegen KRC Genk.

Voor de wedstrijd werd er al gezegd dat de verliezer van de partij in diepe problemen zou zitten. Het leek er lange tijd op dat dit Genk zou worden.

Maar plots ging het heel snel in de Cegeka Arena en konden de Limburgers een 0-2 achterstand ombuigen in een 3-2 overwinning. Op speeldag drie zit Club Brugge zo al in een zeer lastige situatie.

Coach Nicky Hayen durft dat ook te benoemen. "Bij Club Brugge is het crisis, daar moet je eerlijk in zijn", begint hij op zijn persconferentie na afloop. Club haalde met 1 op 9 zijn slechtste start in 60 jaar tijd.

"Eigenlijk is dat een vraag voor het management. Wij blijven rustig en keihard werken. Dit is ver onder de standaard dat Club Brugge gewoon is en daar ben ik me van bewust", gaat hij verder.

Hoe dit opgelost zal worden, blijft nog maar de vraag. "Het enige wat we kunnen doen is proberen rustig te blijven, keihard werken en dit zo snel mogelijk proberen om te buigen. Het is duidelijk dat dit geen prettige situatie is.