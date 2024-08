Cercle Brugge trekt aan het langste eind na doelpuntrijke eerste helft tegen Beerschot.

Zondagavond ontving Cercle Brugge Beerschot in het Jan Breydel stadion. Beide clubs konden nog niet winnen in de competitie.

Na tien minuten kon Bruninho de score al openen voor Cercle. In zijn eerste basisplaats kon de Braziliaan op aangeven van Somers de bal via het lichaam van Beerschot-verdediger Tshimanga in doel verwerken.

Nog geen vijf minuten later moet Utkus het veld verlaten door een blessure aan de hamstring. Cercle verwerkt die opdoffer vijf minuten later door hun voorsprong te verdubbelen. Opnieuw via Somers die Denkey vindt, die verlengt op Olaigbe die er 2-0 van maakte.

In de 25ste minuut was daar de aansluitingstreffer voor Beerschot. Verlinden wil Henderson aanspelen in de zestien. De Schot wordt neergehaald in de zestien maar de bal rolt door richting Michez die het leer binnentrapt voorbij Warleson. Vlak voor rust kon Denkey met een hakje de 3-1 nog op het bord zetten.

In de tweede helft viel minder te beleven. Cercle had de beste kansen om er 4-1 van te maken en dat lukte ook in minuut 88. Kader Ouattara kan de pas van Somers binnentikken en viert met een aantal salto's.

Door de winst schuift Cercle Brugge voorlopig naar de elfde plaats in het klassement met drie punten. Beerschot heeft na drie wedstrijden slechts één punt en staat zo voorlaatste in de stand. Enkel STVV doet slechter met één punt.