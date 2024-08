Sensatie in de Kempen: Westerlo wint razendspannende wedstrijd waarin 7 doelpunten vallen van Union SG

KVC Westerlo heeft zaterdagavond met 4-2 gewonnen van Union SG. De Kemphanen zetten zo een serieus statement neer en maakten al 11 doelpunten op drie wedstrijden. Wat een statement van de ploeg die enkele maanden geleden nog tegen de play-downs moest vechten.

KVC Westerlo nam het zaterdag in eigen huis op tegen Union SG. Bij de thuisploeg behield coach Timmy Simons het vertrouwen. Sébastien Pocognoli besloot op zijn beurt om wat te roteren. Khalaili, Rasmussen en Vanhoutte kwamen in de ploeg.

Na een eerste waarschuwing van Westerlo, was het Rasmussen die meteen beslissend was. Na nog geen vijf minuten trapte hij een hoekschop richting Rodriguez die het leer tegen de touwen kopte. Lang konden de Brusselaars echter niet van de voorsprong genieten.

© photonews

Westerlo draait scheve situatie helemaal om in 3 minuten

Na een klein kwartier spelen schilderde Haspolat een vrije trap op weergaloze wijze in de bovenhoek. Moris was kansloos. Drie minuten had Westerlo nodig om de scheve situatie helemaal om te draaien. Met een slimme en snelle inworp werd Stassin diep gestuurd. Hij gaf het leer mooi voor doel en Mebude knalde de 2-1 voorbij Moris.

Na 30 minuten was het alweer prijs. Dit keer zette Sayyasmanesh zijn naam op het scorebord. De nummer 7 van Westerlo kreeg de bal voor zijn voeten nadat Machida een schot van Madsen liet afwijken, hij twijfelde niet en liet Moris een derde keer achterom kijken.

© photonews

Rusten geblazen met een 3-1 tussenstand, Union moest duidelijk uit een ander vaatje gaan tappen. Pocognoli greep meteen na de rust in door Promise David in te brengen, maar tevergeefs voor de Brusselaars.

Reynolds deed een mooi één-tweetje met Mebude en werkte zelf heerlijk af. 4-1, Westerlo gaf voetballes aan de vice-kampioen. Bij deze score begonnen de thuisfans "Kampioenen, olé, olé", te zingen. Westerlo bleef de beste kansen hebben en kwam meteen na het vierde doelpunt zelfs een paar keer dicht bij het vijfde.

Union kon er op zijn beurt niets tegenover zetten, er werd zeer sterk verdedigd bij de Kemphanen. Dit Westerlo is een lust voor het oog. Na 70 minuten werd het dan plots nog 4-2, tegen de gang van het spel in. Fuseini pikte een gemaakt goal van Promise David, door zijn voet tegen het leer te zetten terwijl de bal over de lijn ging rollen.

Maar Promise David kreeg uiteindelijk toch zijn doelpunt. In minuut 92 werkt hij een voorzet van Terho tegen de netten en maakte hij het zo nog heel spannend in de slotfase. Pocognoli kreeg tegen het einde aan nog rood.

Zo scoorde Westerlo ondertussen al 11 doelpunten in de Jupiler Pro League. De club behoudt haar leidersplaats na de overwinning. Union blijft met 4 op 9 achter na drie speeldagen.