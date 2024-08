Daan Heymans schiet Charleroi in extremis naar een 6 op 9 tegen een zwak KAA Gent

De wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KAA Gent van zondagavond was er een om snel te vergeten. Het was wachten tot in de laatste minuut voor spanning. In een kansarme wedstrijd schoot Daan Heymans de Carolo's in extra tijd naar een 1-0 overwinning.

Na de makkelijke 1-4 overwinning op het veld van STVV had coach Rik De Mil geen redenen om zijn elftal te wijzigen. We zagen dan ook dezelfde elf namen aan de aftrap. Wouter Vrancken daarentegen bracht drie nieuwe namen in het elftal. De coach wilde namelijk roteren met het oog op de terugwedstrijd in de Conference League. Zo begonnen Surdez, Fadiga en Kums op de bank en kwamen Fernandez-Pardo, Gandelman en Samoise aan de aftrap.

De eerste helft begon veelbelovend. Charleroi kwam gretig uit de kleedkamer en probeerde meteen de wedstrijd naar hun hand te zetten. Daan Heymans kopte een bal naast het doel van Davy Roef. Na ongeveer tien minuten begon AA Gent echter meer balbezit te krijgen. Toch leken de Buffalo's vermoeid te zijn door de Europese reis van deze week. Hierdoor zette Charleroi minder druk, waardoor de eerste helft voortkroop zonder veel kansen en met traag voetbal. Een droge 0-0 was dan ook een logische ruststand.

Na de rust was de hoop op een beter tweede helft dan ook zeer groot. Terwijl onze koffie nog niet op was, kwam daar meteen de eerste kans tussen de palen. De ingevallen Badji kopte goed, maar Roef reageerde met een belangrijke redding. De spits had zijn vorm te pakken en kwam in de tweede helft twee keer dichtbij een doelpunt, maar zijn kopbalpogingen waren telkens te zwak om Roef te kloppen.

Tot minuut 91 bleef het 0-0, maar de Zebra's sloegen in extremis toch nog toe. Badji raakte eerst de paal, maar in de rebound bevrijdde Heymans de thuisploeg door de bal hard en hoog binnen te schieten. De VAR deed nog een controle, maar dat was niet nodig. Charleroi wint uiteindelijk met 1-0 van KAA Gent.

Blessure Sylla

Vlak voor de rust zag Rik De Mil zijn spits Youssuf Sylla twee keer naar de grond gaan. Sylla leek last te hebben van zijn enkel. Het is nog onduidelijk wat er precies met de spits van Charleroi aan de hand is. Youssouph Badji was de logischer vervanger. Het is afwachten hoe ernstig de blessure van Sylla zal blijken te zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Belangrijke weken voor Vrancken

Charleroi pakt zo een mooie 6 op 9. De ploeg van De Mil moet volgende week vrijdag op bezoek bij Union. AA Gent speelt deze donderdag eerst thuis nog de terugwedstrijd van de Conference League thuis tegen Silkeborg (heenwedstrijd eindigde op 2-2). Daarna ontvangen de Buffalo’s zondagavond thuis Westerlo. Voor de troepen van Vrancken is het nu al van moeten.