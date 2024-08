Wouter Vrancken reageert op kritiek van supporters van KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wouter Vrancken had zijn start bij KAA Gent totaal anders voorgesteld. Zondag werd verloren op bezoek bij Sporting Charleroi, de tweede nederlaag op rij.

De naar Charleroi meegereisde fans van KAA Gent hadden een duidelijke boodschap voor Wouter Vrancken en co. “Wij willen voetbal zien”, werd er na de match geroepen.

De trainer van de Buffalo’s toonde na afloop van de wedstrijd begrip voor de zorgen van de supporters. “De jongens die echt met het hart spelen, zijn ook gefrustreerd”, tekende Het Nieuwsblad op.

“Maar in de laatste twintig meter hebben we de push niet om iets te creëren. Slechte keuzes, geen goeie crosses, geen diepgang. Maar dan nog moet je passie uitstralen. Dat is het minimum.”

Transferzorgen bij KAA Gent

Vrancken is dus duidelijk niet tevreden over het energieniveau waarmee sommige spelers op het veld staan. Met Fernandez-Pardo, Brown, Hong en Samoise zijn er een paar namen die hopen op een transfer.

Torunarigha valt door de transferperikelen zelfs helemaal naast de ploeg, maar Vrancken heeft iedereen nodig als hij nog eens een resultaat wil neerzetten.

“We wilden de tweede helft nog iets proberen, voor een extra push en dan kijk je rond. Max Dean zat zijn laatste schorsingsdag uit maar we zitten beperkt in jokers die je fris kan inbrengen, zoals Yokota op Silkeborg.”