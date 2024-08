Wouter Vrancken kritisch na tweede opeenvolgende nederlaag: Wat ging er mis?

KAA Gent behaalde zondagavond haar tweede competitienederlaag op een rij. De Buffalo's verloren op het veld van Charleroi met 1-0 na een late goal van Daan Heymans.

Wouter Vrancken had zijn avontuur bij KAA Gent ongetwijfeld anders voorgesteld. Na een nederlaag tegen promovendus Dender vorige week, herhaalde het verhaal zich vandaag in Charleroi. Het team speelde slap en toonde weinig creativiteit op het veld, wat resulteerde in een teleurstellende 1-0 nederlaag.

Trainer Wouter Vrancken was na de wedstrijd zeer kritisch. "We waren aan de bal gewoon niet goed genoeg. We hebben al een paar keer gezien dat we in de laatste fase te weinig push hebben om die beslissende actie te maken en om echt aan die kansen te geraken. Dat was vandaag ook weer het geval", verklaarde Vrancken.

De coach gaf aan dat het creëren van kansen nog steeds een probleem is voor KAA Gent. "Het is een aanpassingsperiode. De jongens die vorig jaar weinig hebben gespeeld, moeten nu de ploeg dragen en kansen creëren. Dat is niet gemakkelijk, maar je moet meer van jezelf en je team verwachten."

Met een belangrijke terugwedstrijd tegen Silkeborg in het vooruitzicht, verwacht Vrancken een reactie van zijn team. "Die wedstrijd is cruciaal voor de toekomst van het seizoen. We moeten met volle energie en passie de wedstrijd ingaan."

KAA Gent speelt donderdag thuis de terugwedstrijd van de Conference League tegen Silkeborg. De heenwedstrijd eindigde in Denemarken op een 2-2 gelijkspel. Ook toen slikte de Buffalo’s een doelpunt in de laatste minuut tegen.