Davy Roef doet enkele verontrustende vaststellingen en uitspraken over KAA Gent

KAA Gent begon met 3 op 9 aan de competitie. De voorbije twee wedstrijden werden echter verliezend afgesloten.

Sporting Charleroi pakte zondag in extremis nog de volle buit tegen KAA Gent. Een verdiende overwinning voor de thuisploeg, zo vond ook Davy Roef.

“Dat is voor mij ontzettend moeilijk om te zeggen, maar het is niet anders. Dit is niet de competitiestart waar we op hadden gerekend, daar moeten we niet flauw over doen. Het kan eens gebeuren dat je verliest op Charleroi, maar de manier waarop…”, liet hij weten aan Het Nieuwsblad.

Opvallend is vooral dat KAA Gent niet gevaarlijk is. Roef zag dat zijn collega-doelman gewoonweg niks te doen had tijdens de wedstrijd. Een verklaring voor dat povere voetbal heeft hij niet onmiddellijk klaar.

“Een gebrek aan automatismen? Hoelang zijn we nu al bezig? Zeven weken? Ik zou het daar willen op steken maar we kunnen dat excuus ook niet blijven gebruiken. We moeten kijken wat we er kunnen aan doen en het dan zo snel mogelijk proberen op te lossen.”

De voorbije jaren miste KAA Gent wel Play-off 1, maar lieten ze volgens Roef wel goed voetbal zien. “Dat is nu de meest verontrustende vaststelling: we hebben vandaag amper een kans bij elkaar gevoetbald. Enkel tegen amateurs maakten we meer dan twee doelpunten.”