Wervelend Antwerp haalt héél zwaar uit tegen desastreus STVV: Ondrejka laat zelfs hattrick noteren

Antwerp heeft zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. The Great Old rolde met alle gemak van de wereld een bijzonder zwak STVV op. In de tweede helft leken de Kanaries even een teken van leven te geven, maar even doordrukken was voor Antwerp genoeg om de score hoog te laten oplopen.

Antwerp begon furieus aan de wedstrijd tegen STVV. En dat resulteerde na vijf minuten al in een heerlijke treffer. Odoi opende voor Janssen op links en diens voorzet waaide over elke Limburgse verdediger tot bij Chery. De Nederlandse Surinamer liet de bal opwippen en scoorde met een halve omhaal.

STVV was in die beginfase nergens. Ze konden de bal niet in de ploeg houden en leken klaar voor de slachtbank. Maar in het warme Bosuilstadion kon de thuisploeg zijn moordend tempo niet aanhouden. De voet moest van het gaspedaal en de Kanaries kwamen langzaamaan beter in de match.

Boem Boem Doumbia

Zonder grote kansen weliswaar. Antwerp controleerde rustig, met Odoi die het tempo aangaf. Maar vijf minuten voor rust besliste Mahamadou Doumbia dat het nog eens tijd was om de voorhamer boven te halen. De 20-jarige Malinees heeft een goed schot, dat weet iedereen.

En toch... Hij haalde uit van ver, Coppens leek de bal te hebben, maar op een of andere manier kon hij het leer niet klemmen en caprioleerde het over hem in doel. Wetende dat er een Japans jeugdinternational op de bank zit, zal Coppens de bui wel al voelen hangen...

© photonews

STVV zal wel iets moeten doen, want deze ploeg heeft wel heel weinig tanden. Een tandartsbezoek is dringend nodig. Lees: ze moeten zich nog versterken. Je laat niet ongestraft je sterkhouders vertrekken door ze te vervangen door buitenlanders.

Met wat Jonas De Roeck momenteel beschikbaar heeft, laat hij Antwerp wel goed voetballen. De ervaren aangetrokken jongens renderen meteen. Dit Antwerp kan met een paar gerichte versterkingen in de breedte een rol spelen dit seizoen.

STVV zonder vreugde

Al moeten ze wel hun intensiteit 90 minuten weten hoog te houden. The Great Old kwam slap uit de kleedkamer en Ogawa kon al snel de aansluitingstreffer scoren. Het vreemde daarbij: er was amper vreugde te merken bij de Kanaries.

Nog geen minuut later stond het dan ook 3-1 nadat Ondrejka enorm veel ruimte kreeg en met een penseelstreek de 3-1 in het hoekje deponeerde. Elke keer Antwerp iet of wat de gas induwde, kwam STVV in de problemen. Met invaller Valencia nog in een hoofdrol.

Zijn schot werd door Ondrejka in de rebound binnengetrapt en Ondrejka deed nog iets terug met een geweldige inspanning waaruit Valencia zelf de 5-1 kon scoren. Een wedstrijd die veel vertrouwen zal geven aan Antwerp, maar STVV... dat moet zich zorgen maken.