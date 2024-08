OH Leuven houdt matig Anderlecht in bedwang: pegel Maertens wist heerlijke combinatiegoal paars-wit uit

Anderlecht heeft niet langer een perfect rapport. Ze kwamen wel op voorsprong na een heel mooie combinatie, maar Mathieu Maertens hing net voor de rust de bordjes gelijk. In de tweede helft drukte Anderlecht, maar vond geen openingen meer.

Geen Jan Vertonghen bij Anderlecht en dus greep Brian Riemer terug naar Théo Leoni als centrale verdediger. Het idee er achter? Leoni is een slimmere voetballer dan N'Diaye, die daar ook had kunnen spelen. En beter in het opzetten van de aanval. Al heeft hij ook zijn tekortkomingen op die positie. Maar daarover later meer...

De wedstrijd begon heel aardig. Met voetbal dat op en af ging en een huizenhoge kans voor N'Dri, maar Coosemans is vastbesloten zijn plaats als nummer 1 niet meer af te geven. De doelman zou nog een paar goeie reddingen doen op doorgebroken spelers.

Verschaeren met dé ingeving

Anderlecht zocht, maar ontbrak creatieve ideeën. 'What's new?", horen we u denken. Anderlecht heeft allang nood aan een speler die openingen creëert. Maar dan was daar opeens die kleine 'nummer 10' die deed waarvoor het nummer aan hem gegeven werd.

© photonews

Yari Verschaeren stuurde met een sublieme draaibeweging Stroeykens weg. Die andere Neerpede-boy leverde dan weer een heel goede voorzet af en Dolberg had maar binnen te duwen: 1-0. Het moeilijkste gedaan voor Anderlecht? Het leek erop tot net voor rust.

Maertens legt Leoni in de luren

Leoni ging onoordeelkundig druk zetten op Maertens, maar die voelde hem aankomen en draaide langs de andere kant weg om daarna onhoudbaar van net buiten de zestien binnen te knallen. Ook een heel mooie goal! En alles te herdoen in de tweede helft.

Die tweede helft werd een rommelig boeltje. Anderlecht toonde wel het meeste initiatief, maar Simic gaat deze week wel nog dromen van N'Dri, die hem het leven zuur maakte op de counter. Veel kansen waren er niet te noteren. Die creatieve ideeën stromen nu eenmaal nog niet in overvloed uit de kokers.

Riemer ging zowaar met twee spitsen spelen om meer power play te kunnen ontwikkelen. Die kwam er ook, maar zonder alweer grote kansen. Anderlecht had wel de volledige controle over de wedstrijd. Maar daar zullen ze niet tevreden mee zijn. Een extra creatieve speler zal toch nog op het verlanglijstje van Jesper Fredberg staan. En een concurrent voor Anders Dreyer, want die was toch alweer onzichtbaar.