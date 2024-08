Moet Anderlecht wel op zoek naar basisspeler op deze positie? Grootste lichtpunt van de competitiestart

Gehoord van een Anderlecht-supporter na de match: "Met Schmeichel in doel verliezen we deze match!" Mogelijk overdreven, maar het toont wel het geloof in het kunnen van Colin Coosemans aan.

Laten we zeggen dat er dringendere dossiers zijn dan dat van een doelman voor Jesper Fredberg. Colin Coosemans doet het gewoon enorm goed in de eerste matchen van het seizoen. In die mate zelfs dat hij de meest constante speler is van paars-wit.

Tegen OH Leuven haalde hij het drie keer oog in oog met N'Dri, die het Jan-Carlo Simic bijzonder moeilijk maakte met zijn snelheid. In één-tegen-één-fases is Coosemans één van de besten van het land. Dat kon hij de voorbije jaren echter nooit tonen.

Op zijn 32ste zou Coosemans wel eens de ontdekking kunnen worden. Hij moest zich bij Anderlecht altijd tevreden stellen met een plek in de schaduw. En het compliment dat hij enorm belangrijk was in de kleedkamer. Maar dat kan hij dus ook op het veld zijn.

Voetballend doet hij trouwens niet veel onder voor Schmeichel. "Deze ploeg is nog niet af", zei Coosemans na de match. "De kern zal er in september heel anders uitzien. In de tussentijd moeten we hard werken om een hoger niveau te halen."

Coosemans moest zich wel één keer omdraaien. "Dat schot van Maertens was niet te pakken. Maar voor de rest ben ik wel tevreden over mijn wedstrijd."