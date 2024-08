Verschaeren begrijpt supporters, maar... "Leuven kwam ook enkel om te counteren"

Anderlecht kon voor de derde wedstrijd op rij niet overtuigen. Deze keer konden ze tegen OH Leuven ook niet de volle buit pakken. Een revolte was het niet in het Lotto Park, maar de fans morden toch. Ze willen meer zien... Yari Verschaeren heeft dat ook begrepen, maar vraagt tijd.

Verschaeren leidde met een schitterende sleepbeweging de 1-0 van Dolberg in. "Een Neerpede-beweging? (lacht) Nee, eigenlijk gewoon instinct. Ik zag Stroeykens in mijn rug lopen en de bal moest met hem mee. Dat ging vanzelf", verklaarde hij achteraf.

De eerste helft was nog aanvaardbaar, maar in de tweede vond Anderlecht absoluut geen opening meer. De grootste kansen waren zelfs nog voor OH Leuven. "Er zijn geen makkelijke matchen meer. Kijk, ik begrijp de fans. Ze willen entertainment, voetbal naar voor en zoveel mogelijk kansen."

"Dat willen wij ook, maar tegen zulke ploegen is dat niet haalbaar. Ik ga niet zeggen dat Leuven met elf achter de bal speelde, maar het was duidelijk dat ze enkel op de counter wilden spelen. Dat is hun goed recht en dat deden ze ook goed", vervolgde Verschaeren.

Maar dat Anderlecht moeite heeft om het juiste tempo en de openingen te vinden, dat is voor iedereen duidelijk. "Ik weet het, maar iedereen weet dat deze ploeg nog niet af is. "De eerste helft speelden we vrij goed. De tweede was minder."

"We wonnen de duels niet en dat was het probleem. Maar als die grote kans voor Dolberg in de eerste helft binnen gaat, is het een heel ander verhaal. Maar ja, de tweede helft konden we niet genoeg kansen creëren."

Riemer probeerde het nog met twee spitsen. "Dat hebben we nog maar weinig gedaan en we moeten er dan ook nog aan wennen en verder aan werken. Je zag dat het nog niet op punt staat."