Na drie wedstrijden is er één grote conclusie die bij Anderlecht getrokken kan worden: dit profiel moet er absoluut bij

Anderlecht heeft het moeilijk om aanvallend het verschil te maken. Dat is al weken zo. Brian Riemer heeft amper opties in zijn aanvallend compartiment. Hij probeerde het zaterdag met twee spitsen, maar dan komt een ander probleem naar boven.

Riemer gooide er het laatste halfuur Luis Vazquez in om samen met Kasper Dolberg oorlog te gaan maken in de zestien van Leuven. Dat zou inderdaad kunnen werken als Anderlecht daarnaast ook een speler had die een actie kan maken.

Francis Amuzu is de enige in de kern die dat heeft, maar de winger mocht nog maar een halfuur spelen en is allesbehalve topfit. Nilson Angulo zou dat in principe ook moeten kunnen, maar blijft steken in zijn dribbels. Anderlecht kan zo geen verdediging uit verband spelen.

Aan de andere kant loopt met Anders Dreyer een speler die wel efficiënt is, maar niet het profiel heeft om eens een man uit te schakelen. De voorzetten van op de zijkanten komen er dan ook nooit uit. Zo staan de spitsen telkens tegen een overtal aan verdedigers.

Er is er nooit eentje van de tegenstander die moet uitstappen om de wingers op te vangen. Da's makkelijk verdedigen. Fredberg is op zoek naar zo'n speler, maar die zal er wel snel moeten staan. En direct inzetbaar zijn.

Ook een creatieve middenvelder is welkom. Verschaeren zou die rol op zich moeten nemen, maar... "Hij is meer een acht", zei Riemer daarover. "Mijn job is om te werken met de spelers die ik voor handen heb. Elke trainer wil begin juli 24 inzetbare spelers, maar door omstandigheden kon dat niet bij ons. Deze ploeg zal nog sterk veranderen."