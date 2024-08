Promovendus Dender stoomt ook tegen Kortrijk door en is zowaar (even) leider na drie wedstrijden

Er komt voorlopig geen einde aan het sprookje van FC Dender in eerste klasse. Na drie speeldagen heeft de promovendus nu 7 punten. Ook KV Kortrijk probeerde het blok te ontwrichten maar vond geen oplossingen. Dender was veel gretiger voor doel en won met stevige 4-1 cijfers.

Kortrijk begint als betere ploeg

Dender en Kortrijk openden de voetbalzaterdag met een aangename pot voetbal. De promovendus had net wat meer balbezit dan in de eerste wedstrijden maar het waren de bezoekers uit Kortrijk die het dominantste aan de bal waren.

© photonews

Kansen bij elkaar voetballen was echter lastig voor een hoog drukkend Kortrijk. Na tien minuten probeerde Kadri het met een vrije trap, Verrips dook de bal vanonder de lat. Voetballend was het voor Kortrijk lastiger om het gevaar in de 16 op te zoeken.

Dender met twee uppercuts

Niet dat Dender aanvallend veel in de pap te brokken had, maar efficiënt toonden de troepen van Euvrard zich wel. Met enkele korte, snelle passjes sneden ze door de Kortrijkse defensie. Uiteindelijk werd de bal voor doel gelegd waar Kvet van dichtbij Gunnarsson verschalkte.

Kortrijk moest wel reageren maar deed dat opnieuw zonder Verrips te bedreigen. Aan de overkant besloot Nsimba dan maar eens uit te halen nadat hij een hoge pass controleerde. Zijn schot van zo'n 25 meter verdween prachtig in de bovenhoek.

© photonews

Levenslijn vlak voor rust

De dubbele voorsprong bleef echter niet lang staan voor De Kadavers. Een paar luttele minuten later liet Verrips zich verschalken bij een corner. Kadri sneed die heel scherp aan waardoor Kaneko van in de kleine rechthoek voor de neus van Verrips de aansluitingstreffer maakte.

In de tweede helft kregen we eenzelfde spelbeeld met een aanwezig KV Kortrijk zonder kansen en enkele gevaarlijke omschakelmomenten van Dender. Maar de pogingen van Nsimba en Hens zorgden niet echt voor gevaar.

© photonews

Berte met genadeslag

Enkele wissels moesten dan maar voor verandering zorgen en dat lukte ook. Berte stond nog geen twee minuten tussen de lijnen en kreeg na voorbereidend werk van Ferraro de bal aan de rand van de 16. Er was ruimte om uit te halen en hij plaatste de bal laag in de verste hoek. Net zoals tegen Gent vorige week zorgde Berte vanop de bank voor het verschil.

© photonews

Het liep wel voor Dender in het eigen stadion en ook de supporters hadden het naar hun zin. "Helemaal alleen op nummer één", weerklonk vanuit de supportersvakken. Die kirden nog meer van plezier wanneer Mampassi na een stevige tackle op Pupe zijn tweede geel krijg en moest gaan douchen.

Het Denders feestje was nog niet afgelopen want naast leider wou Berte maar al te graag even topschutter worden. Nadat Joao Silva eerst een schot van Viltard nog kon afblocken, viel de bal voor de voeten van de invaller. Die twijfelde niet en trapte zijn tweede van de namiddag tegen de touwen.

Dender helemaal alleen naar nummer 1 toch voor minstens enkele uren (afhankelijk van wat Union en Anderlecht nog doen). Kortrijk kan na deze speeldag opnieuw in de onderste regionen van het klassement belanden.