🎥 Doelpunt van de speeldag komt ongetwijfeld op naam van Bruny Nsimba!

Promovendus Dender pakt belangrijke punten aan het begin van het seizoen. Onder meer dankzij een geweldig doelpunt van Bruny Nsimba.

Bij hun terugkeer in de hoogste klasse speelt Dender boven verwachtingen. Dender is ongeslagen in de eerste drie wedstrijden en staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League.

Het seizoen is natuurlijk nog in de beginfase, maar de spelers van Vincent Euvrard pakken nu al belangrijke punten in de race om in de hoogste klasse te blijven, de doelstelling van de gepromoveerde ploeg.

In de tussentijd pakte Dender de scalp van Kortrijk en zette een spectaculaire show neer met een 4-1 overwinning, een prachtig doelpunt van voormalig Antwerp-speler Bruny Nsimba.

☄️ | Bruny Nsimba laat zijn stempel achter op de winkelhaak. 🎯🗑️ #DENKVK pic.twitter.com/7HOBbpLKAK — DAZN België (@DAZN_BENL) August 11, 2024

Nsimba is een 24-jarige Belgische spits met Angolese en Congolese roots. Nsimba speelde in België al voor Antwerp, SK Beveren en sinds 2023 voor Dender waarmee hij promoveerde naar de eerste afdeling.

Naast Nsimba scoorden Roman Kvet en Mohamed Berte de doelpunten voor Dender. Bij Kortrijk zorgde Tomoki Takamine voor de eerredder. KV Kortrijk ging zonder punten naar huis en staat nu twaalfde.