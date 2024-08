Topschutter van de JPL in 74 minuten! Bij KV Oostende wisten ze dat hij voor vuurwerk zou zorgen

Bij KV Oostende hadden ze het ons al verzekerd: Mohamed Berte is de beste transfer die Dender gedaan heeft. En de aanvaller bewijst dat ook... als invaller. Vincent Euvrard kan stilaan niet meer om hem heen.

De bij Oostende opgegroeide spits met Ivoriaanse roots heeft 74 minuten gekregen van Euvrard. Daarin heeft hij drie keer gescoord: de matchwinner tegen Gent en de twee laatste goals in de 4-1-zege tegen KV Kortrijk.

Topschutter van de Jupiler Pro League terwijl hij niet eens een volledige match achter de kiezen heeft. Dat is straf te noemen. Bij Oostende zeiden ze dan ook dat hij het beste is dat hun jeugdacademie heeft voortgebracht.

Euvrard wreef zich in de handen, want elk gewonnen punt dat Dender nu neemt, vergroot de kans op een rustig seizoen. "We zijn pas drie matchen ver, maar we mogen niet klagen over onze start. We hebben gevaar kunnen creëren op de tegenaanval en scoren natuurlijk een werelddoelpunt."

"In de tweede helft konden we dan de controle overnemen. Het doet me ook deugd dat de jongens op de bank, zoals Berte, presteren als ik ze inbreng. Nu mogen we niet in slaap vallen, we zijn nog ver van ons doel verwijderd."

Met volgende week een wedstrijd op het kunstgrasveld van STVV zou Berte wel eens zijn prestaties beloond kunnen zien met een basisplaats. Al maakt hij het zijn trainer wel makkelijk als hij altijd scoort als invaller.