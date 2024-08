Daan Heymans stevig in de clinch met supporter van zijn eigen club: "Ben teleurgesteld"

Daan Heymans bezorgde Sporting Charleroi de zege tegen KAA Gent. Het was al zijn derde doelpunt van het seizoen.

Daan Heymans zorgde voor het delirium in Charleroi, maar toch maakte de auteur van het doelpunt een woedend gebaar naar zijn eigen supporters.

De Zebra’s pakten hun tweede opeenvolgende overwinning van het seizoen, voor Heymans zelf was het al zijn derde goal van het seizoen. Toch liep het niet allemaal van een leien dakje.

Vijf minuten voor Heymans het doelpunt scoorde tegen KAA Gent ging hij stevig in de clinch met één van de eigen supporters, zo vertelt hij aan La Capitale.

“Hij floot naar me en zwaaide met zijn armen toen ik een foutje maakte”, klinkt het. “Ik zei hem dat we er na de wedstrijd over zouden praten, dat hij niet naar Charleroi moest komen om ons te bekritiseren.”

KAA Gent is een team dat mee aan de top wil spelen, zo vertelt Heymans nog. Dan kan er wel eens iets verkeerd lopen. “Dat betekent niet dat hij naar me moet fluiten. Na het doelpunt zei ik dat hij zijn mond moest houden.”

De houding van de fans is duidelijk een issue. “Ik ben degene die de hele tijd kritiek krijgt, ook al heb ik mijn uiterste best gedaan in de voorbereiding en alles gegeven voor het team. Eerlijk gezegd was ik een beetje teleurgesteld.”