KRC Genk-coach Fink heeft zeer duidelijke boodschap voor een van zijn spelers: "Geen betere aanvaller in onze competitie, maar hij moet de passie en de honger vinden"

KRC Genk heeft Club Brugge kunnen verslaan met 3-2. Tolu Arokodare, die interesse van Trabzonspor geniet, scoorde zijn tweede van het seizoen.

Tolu Arokodare startte zoals gewoonlijk in de basis bij KRC Genk. De spits kon voor rust niet overtuigen, maar scoorde later wel de gelijkmaker, om dan nog met 3-2 te winnen.

Coach Thorsten Fink haalde de loftrompet al boven voor de spits deze week. Dat deed hij na afloop alweer op zijn persconferentie, toen hem gevraagd werd naar de interesse van Trabzonspor. De Turkse club zou naar verluidt 7 miljoen euro willen neerleggen.

"Het is normaal dat er interesse van andere clubs komt als je goed speelt. Je moet je realiseren dat ik geen betere speler in onze competitie vind als aanvaller", begint Fink.

"Hij moet de passie en de honger vinden", merkt Fink een werkpunt op. "Als hij dat heeft, dan is hij een goede speler want hij heeft alles. Dat is werk voor mij als coach en voor de club. Als er een goed bod komt en hij wil vertrekken, dan zullen we zien."

"Hij is een complete speler. Waar vind je een speler van 2 meter. Als hij niet wil werken, moeten we dat aanpakken. Als hij wil werken, moeten we hem wat krediet geven", gaat hij verder. Het is duidelijk dat Fink zijn boomlange spits niet graag ziet vertrekken.

"Zoals hij op het einde van de wedstrijd mee verdedigde en werkte, dat is niet normaal voor hem. Misschien is het geloof er nu wel", besluit de Genk-coach.