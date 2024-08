Marc Degryse noemt namen: "Bij de zwakste Club-spelers tegen Genk"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge verloor zondag met 3-2 van KRC Genk. De landskampioen blijft na drie speeldagen achter met amper 1 op 9.

Club Brugge mist ook dit jaar zijn competitiestart. Na de landstitel van vorig seizoen begint ook Nicky Hayen niet zoals iedereen het verwacht had aan de nieuwe jaargang in de Jupiler Pro League.

Het zal een lange week worden bij Club Brugge, zo beseft ook analist Marc Degryse. Hayen zal door het bestuur van blauwzwart van heel dichtbij opgevolgd worden, om te zien hoe hij met deze crisis weet om te gaan.

“Hoe spreekt hij? Welke keuzes maakt hij? Tegelijkertijd wil datzelfde bestuur dat de versterkingen zo snel mogelijk renderen, om niet de kritiek te moeten horen dat de nieuwe gezichten geen meerwaarde vormen”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Club Brugge gaf in de Cegeka Arena een 0-2-voorsprong alsnog uit handen. Degryse twijfelt niet en noemt de mannen die totaal niet wisten te overtuigen. “Wat dat betreft vond ik in de partij tegen Racing Genk Siquet en Nilsson bij de zwakste Club-spelers.”

Het programma de komende weken is ook niet van de poes. “Tegen Antwerp, naar Dender, en de derby tegen Cercle Brugge. Ga er maar aanstaan. Ik ben benieuwd waar Club Brugge en Nicky Hayen staan wanneer we in de eerste week van september de interlandperiode ingaan.”