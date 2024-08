Weer een miscast of heeft hij tijd nodig? Club Brugge krijgt niet wat het verwachtte van nieuwe aankoop en dat is zorgwekkend

Club Brugge zocht een nieuwe aanvalsleider en vond die bij Union SG. De 27-jarige Zweedse spits Gustaf Nilsson werd voor 6,4 miljoen euro bij de titelconcurrent weggehaald. Maar voorlopig rendeert hij niet. De vraag is of hij zich kan aanpassen naar de spits die blauw-zwart nodig heeft.

Uiteraard is het te vroeg om Nilsson al een flop te noemen, maar wat wel duidelijk is: hij zal op een andere manier moeten leren voetballen dan bij Union SG. Het verschil in manier van spelen tussen beide ploegen is immers enorm.

Heel andere manier van spelen

Onder Alexander Blessin was de rol van Nilsson heel duidelijk. De Brusselaars vertrokken vanuit de balrecuperatie en Nilsson moest zo snel mogelijk positie voor doel gaan zoeken. Of als tussenstation fungeren om de bal naar de flank te krijgen.

Bij Club moet hij nu ineens de targetspits zijn die de bal bij houdt en zijn maats laat aansluiten. Dat is hij niet gewend. Als hij bij Union de bal kreeg waren er al minstens twee doorgelopen en had hij twee aanspeelpunten dicht bij hem waarna hij de box kon inlopen.

Geen echte targetspits

Het is een heel ander gegeven voor de Zweed, die nu echt de punt van de aanval is. Hij is het niet gewend dat alle aandacht van de centrale verdedigers op hem gericht is. Nilsson is dan ook geen echte targetspits. Dat moeten ze bij Club toch geweten hebben?

Daarnaast speelde hij zowel bij Union als in Duitsland veelal in een tweespitsensysteem. Dat is ook één van de vereisten waarom Union hem naar België haalde. Bij Club denken ze dat hij zich wel kan aanpassen, maar of het echt in zijn spel zit...

Uiteraard is het niet enkel aan Nilsson te wijten dat Club die desastreuze start liet optekenen. Maar hij is wel een belangrijke pion in het aanvalsspel. Tegen Genk moest ook het verdedigende compartiment eens voor de spiegel gaan staan.

Voor de toekomst van Club is het echter belangrijk dat Nilsson gaat renderen. Na eerdere miscasts als Yaremchuk, Reazei, Perbet... kunnen ze zich dat niet permitteren. In ieder geval zal het wel een pak beter moeten om Club vlot te laten voetballen. Maar je kan nu eenmaal niet gewoon een spits van 1m96 halen, hem een targetspits noemen en hopen dat hij dat ook is.