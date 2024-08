Simon Mignolet is scherp nadat Club Brugge 0-2 helemaal uit handen geeft en komt met verklaring: "Dit mag nooit gebeuren"

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 3-2 verloren van KRC Genk. Een zeer frustrerende wedstrijd voor blauw-zwart, dat een 0-2 voorsprong helemaal uit handen gaf.

Club Brugge pakte 1 op 9 aan de competitiestart. De slechtste in 60 jaar tijd. "Dit is niet genoeg. Ik wil er nu niet zozeer mee bezig zijn, het is gewoon te weinig", begint Simon Mignolet daarover.

Het was de afgelopen wekend al niet goed, maar dit moet toch extra als een domper aankomen. "Als je 0-2 voorkomt op Genk, moet je totale controle hebben. Wat daarna gebeurde, mag nooit gebeuren."

"We hadden controle over de wedstrijd en gaven weinig weg, buiten enkele fases waarbij we hun de kansen geven. Ik vind dat wij voor de rest het gevaarlijkste waren gedurende die 60 minuten. we komen dan goed 0-2 voor, dat is het scenario dat we wilden", gaat de doelman van Club Brugge verder.

"Na de strafschop veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Wat dan gebeurde, mocht nooit gebeuren", zei Mignolet. Uiteindelijk won Genk nog na 101 minuten te spelen.

Hij zegt ook te weten waar het aan lag. "Een gebrek aan ervaring, controle, rust op dat moment. Als je panikeert roep je het op jezelf af, en dat is wat wij gedaan hebben."

"1 op 9 is te weinig en dat is duidelijk. Het is niet de situatie die we gewenst hadden, maar het is nu zo. We kunnen het niet meer omdraaien. Het is kwestie van lessen te trekken", besluit de doelman.