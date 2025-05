Hein Vanhaezebrouck zag Club Brugge-coach Nicky Hayen een geweldige zet doen: "De prijs is bij wijze van spreken gestegen naar 15 miljoen euro"

Romeo Vermant kroonde zich met twee doelpunten tot held van de bekerfinale. Hein Vanhaezebrouck zag zijn potentieel al veel eerder en is nu overtuigd: Club Brugge heeft zijn nieuwe nummer 9 gevonden

Romeo Vermant zal de bekerfinale van afgelopen weekend niet snel vergeten. De 21-jarige spits trapte Club Brugge met twee doelpunten naar de bekerwinst.

Het bleek een geweldige zet van Nicky Hayen. Hein Vanhaezebrouck noemde hem deze zomer al een interessante speler, en hij heeft gelijk gekregen. "De kwaliteiten herkennen bij iemand die nog géén tien goals heeft en minder speelt, dat is de kunst van het vak", zegt de voormalige coach bij Het Nieuwsblad.

Gustaf Nilsson liet het dit seizoen toch wat afweten. Vanhaezebrouck is er van overtuigd dat hij volgend seizoen de eerste spits van Club Brugge kan worden. Blauw-zwart zal hem ook niet snel laten gaan.

"Nu moet je niet meer voor Vermant gaan, hè. De prijs is bij wijze van spreken gestegen naar 15 miljoen euro", gaat Vanhaezebrouck verder. "Toen ik over Vermant sprak, was hij alleen invaller en speelde Nilsson."

"Als die fit blijft en Vermant geen kans kreeg, dan kon je hem misschien voor 2 miljoen halen en had je er een topspits bij. Zo doe je goeie transfers", besluit hij duidelijk.