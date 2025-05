Domenico Tedesco komt terug op zijn ruzie met Thibaut Courtois: "Was ik te emotioneel?"

Domenico Tedesco heeft zich voor het eerst sinds zijn ontslag als bondscoach van België uitgesproken over zijn bewogen periode bij de Rode Duivels. In een podcast van het Duitse Bild kwam de Duitser terug op enkele sleutelmomenten, waaronder de veelbesproken affaire rond Thibaut Courtois.

“Ik heb er weinig over gezegd, maar het heeft me zeker geraakt", klonk het. Tedesco liet verstaan dat hij de hele heisa rond Courtois niet zomaar heeft kunnen loslaten. “

"Je leest bepaalde dingen, en dan wil je reageren. Maar dat leidt tot een pingpong van verklaringen, en dat wilde ik vermijden. Ik heb er alleen iets over gezegd tijdens een korte persconferentie", aldus de coach.

Courtois verliet destijds het nationale teamkamp na onenigheid over de aanvoerdersband, wat uitmondde in een publieke clash tussen speler en bondscoach. Hoewel Tedesco zegt vrede genomen te hebben met de zaak, gaf hij toe dat het hem persoonlijk geraakt heeft.

“Je stelt jezelf vragen: Was ik te emotioneel? Hoe ben ik ermee omgegaan? Wat had ik anders kunnen doen? Die zelfreflectie blijft je bezighouden.” Het incident zou volgens sommigen ook zijn greep op de spelersgroep verzwakt hebben.

Over het sportieve luik had Tedesco gemengde gevoelens. Hij herinnerde eraan dat België onder zijn leiding 17 maanden ongeslagen bleef en zich vlot plaatste voor het EK. Toch kon hij de groepsfase van het toernooi niet succesvol afsluiten. “Ik had graag meer dan vier punten gehaald. De verwachtingen waren gewoon enorm hoog.”

De nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales kwam hard aan. “Die leegte na de uitschakeling was onbeschrijfelijk. Je zit nog in het hotel, iedereen is er nog, en ineens is het voorbij. Alsof iemand de stekker eruit trekt", zei Tedesco, zichtbaar aangedaan. Zijn afscheid volgde kort daarna.