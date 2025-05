Jako verliest opbod en mag Antwerp volgend seizoen niét meer van shirts voorzien: 'The Great Old gaat in zee met héél jong Nederlands merk'



Word fan van Antwerp! 2840 Antwerp FC gaat volgend seizoen met een nieuwe shirtsponsor in zee. Stanno zal de wedstrijduitrustingen van de spelers verzorgen. Antwerp FC strijdt momenteel nog om een Europees ticket. Maar er staan de komende maanden eveneens enkele ingrijpende veranderingen op het programma op De Bosuil. Vooreerst is er natuurlijk de afbraak van de vervallen Tribune 2. De bouwval moet plaats maken voor een nieuwe tribune. Op die manier neemt de capaciteit van De Bosuil gevoelig toe. Jako verliest opbod van Stanno Maar ook de spelers zullen er volgend seizoen anders uitzien. Gazet van Antwerpen weet dat Jako volgend seizoen niet langer de wedstrijd- en trainingsuitrustingen zal voorzien. Het wordt Stanno dat vanaf volgend seizoen in de uitrustingen zal voorzien. Het Nederlandse sportmerk was bereid om meer centen op tafel te leggen dan Jako. Nederlands en héél jong Opvallend: Stanno bestaat nog maar sinds 1990. Onder meer Go Ahead Eagles (Nederlands bekerwinnaar, nvdr.) wordt gekleed door het kledingmerk in kwestie.



