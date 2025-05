Bondscoach Rudi Garcia snijdt heel heikel punt bij Rode Duivels aan, maar... "Hij is een blijver"

Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, was dinsdagavond te gast in de studio van Pickx Sports tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Inter en Barcelona. Tijdens het gesprek kwam vanzelfsprekend ook het Belgisch elftal ter sprake.

Volgens Garcia is het Belgische elftal rijk aan talent, maar niet evenwichtig opgebouwd. “Voorin heb ik enorm veel opties, maar achterin is het zoeken", stelde hij. “Sinds het afscheid van Kompany, Vermaelen en Vertonghen is het puzzelen. Gelukkig komen jongens als Debast en De Winter eraan.”

Op het middenveld ziet de bondscoach een ander verhaal. Daar heeft hij wél veel keuze. “Tielemans en De Bruyne zijn vaste waarden, maar ook Raskin en Lavia tonen zich. Raskin is een blijver, en hopelijk blijven Lavia’s blessures nu uit", klonk het hoopvol.

De herintrede van Thibaut Courtois in de nationale ploeg bleef niet onbesproken. Onder Tedesco was de doelman nog persona non grata, maar Garcia haalde hem meteen terug. “Ik wil winnen met België. Dan heb ik winnaars nodig, geen mensen die alleen maar ja knikken.”

Garcia erkent dat Courtois misschien niet altijd de diplomatische weg kiest. “Maar ik heb liever iemand die rechtuit is dan iemand die alles inslikt", zei hij over zijn keuze. “Zo iemand hoort gewoon op het veld te staan.”

De nieuwe bondscoach wil zo snel mogelijk bouwen aan een competitieve ploeg richting het WK. “Met talent alleen win je geen toernooien. Het gaat om evenwicht, karakter en duidelijke keuzes. Daar zijn we nu volop aan aan het werken.”