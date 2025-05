7 doelpunten tegen 6! Inter en Barça maken er opnieuw een doelpuntenfestival van en we kennen meteen de eerste Champions League-finalist

Internazionale FC en FC Barcelona hebben er twee absolute spektakelstukken van gemaakt. Maar uiteindelijk is er maar plaats voor één van beiden op de vlucht naar München...

En de eeste finalist van de Champions League voetbaljaargang 2024 - 2025 is... Internazionale FC. Al willen we ook FC Barcelona bedanken voor het schitterende spektakel.

De heenwedstrijd was al om duimen en vingers af te likken. Het scorebord in Camp Nou gaf vorige week een 3-3-eindstand aan.

Voer voor echte voetballiefhebbers

1-0. 2-0. 2-1. 2-2. 2-3. 3-3. En uiteindelijk 4-3 na verlengingen. We willen maar zeggen: ook vanavond was het voer voor echte voetballiefhebbers.

In 't kort: Barça hing aan de rust in de touwen. De Catalanen draaiden de scheve situatie om en waren net nog geen vliegtuigtickets naar München aan het boeken.

Totale ommekeer

Francesco Acerbi vergat in blessuretijd even dat hij verdediger was én dwong verlengingen af. In die extra tijd bezorgde Davide Frattesi Inter hét absolute delirium.

En woensdagavond weten we wie de tegenstander van Inter zal worden...