Hein Vanhaezebrouck komt met belangrijke waarschuwing voor Union SG

De titelstrijd wordt de komende weken beslist. Union SG heeft de beste kaarten, maar er kunnen nog verrassingen volgen.

Union SG en Club Brugge vechten nog vol voor de titel, behoudens een waanzinnige verrassing is het gedaan voor KRC Genk. De Brusselaars hebben een licht voordeel.

Union heeft 47 punten, eentje meer dan Club Brugge. Dit weekend spelen ze de Brusselse derby tegen Anderlecht, nadien volgen nog matchen tegen Antwerp en KAA Gent.

Als ze alles winnen, pakken ze de titel. Zo simpel is het. De Unionisten zijn bezig aan een geweldige run in de play-offs, maar Hein Vanhaezebrouck wil hen toch even waarschuwen.

"Het is krap bij Union. Ze winnen altijd met 1 goal verschil", zegt hij bij Extra Time. "Als je je kansen niet afmaakt, vrees ik dat het ooit wel eens tegen zal zitten. Wat als Union eens op achterstand komt? Dat is tot dusver nog niet gebeurd."

Vanhaezebrouck ziet ook dat de Brusselaars nog verrast kunnen worden. "Union heeft wel met 5-1 verloren op het veld van Antwerp in de beker. Als Antwerp nog moeten strijden voor de Europese plaatsen, dan blijft het gevaarlijk. Gent kan ook de verrassing worden. Dan wordt er nog eens over hen gesproken", besluit hij.