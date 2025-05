Brugs burgemeester heeft geen begrip voor beslissing om geen Club Brugge-fans toe te laten in Anderlecht en doet dringende oproep

De beslissing van de Anderlechtse burgemeester Fabrice Cumps om geen Club Brugge-supporters toe te laten op 18 mei, valt niet in goede aarde bij zijn Brugse collega Dirk De fauw. Die roept op om het verbod te herzien en verwijst naar het verschil tussen een bekerfinale en een gewone match.

Cumps motiveerde zijn beslissing met de incidenten rond de bekerfinale. "Gezien het onaanvaardbare gedrag van bepaalde zogenaamde supporters, heb ik beslist om Brugse fans te weren bij de komende wedstrijd in het Lotto Park", klonk het in zijn mededeling. Hij wil zo naar eigen zeggen de rust bewaren en nieuwe rellen vermijden.

De fauw begrijpt die redenering niet. "Ik veroordeel uiteraard elk geweld, maar het onderzoek naar wie precies verantwoordelijk was, is nog niet afgerond. Het is nog niet duidelijk of het om Brugse fans ging, of misschien zelfs om anderen", klinkt het bij HLN. Volgens hem is de maatregel voorbarig.

De Brugse burgemeester wijst er ook op dat een competitiewedstrijd onder een ander kader verloopt dan een bekerfinale. “Bij een risicomatch in de competitie is er een combiregeling, met maximaal 1.500 bezoekende fans onder politiebegeleiding. Dat is een totaal andere situatie dan een neutrale finale.”

De fauw stelt voor om in overleg te gaan met de politie en het Club-bestuur, en daarna contact te zoeken met Cumps om de beslissing alsnog in te trekken. Hij schuift ook alternatieven naar voren, zoals bestuurlijke arrestaties van fans zonder ticket die rond het stadion hangen.

Ook de supportersorganisatie van Club Brugge liet intussen weten het niet eens te zijn met het verbod. Zij voelen zich collectief gestraft voor incidenten waarvan de daders nog niet definitief geïdentificeerd zijn.