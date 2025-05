Heeft Barcelona de loterij gewonnen? 'Catalanen willen Yamal de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis maken en... we weten ook meteen wat het goudhaantje gaat verdienen'

FC Barcelona doet er alles aan om de toekomst van Lamine Yamal in Camp Nou te verzekeren. Het goudhaantje staat op het punt om een héél opmerkelijk contract te tekenen.

We schreven eerder al dat FC Barcelona aanbiedingen tot vierhonderd miljoen euro (!) voor Lamine Yamal had geweigerd. De 17-jarige flankaanvaller moét in de voetsporen treden van ene Lionel Messi in Camp Nou.

Al moet Barça wél opletten. De Catalaanse grootmacht vecht al jaren tegen financiële demonen én het beruchte Spaanse loonplafond. Desalniettemin gaat Barcelona Yamal niét laten vertrekken.

Bestbetaalde contract uit clubgeschiedenis

El Nacional weet dat Barça de 19-voudig Spaans international een nieuw voorstel heeft gedaan. Meer zelfs: Yamal kan het bestbetaalde contract uit de geschiedenis van Barcelona tekenen.

Yamal gaat zijn krabbel onder dat contract zetten in juli. Waarom niet vroeger? Simpel: de flankaanvaller viert op dertien juli zijn achttiende verjaardag. Pas vanaf dan mag hij langer dan drie seizoenen vastgelegd worden.

Wat gaat Lamine Yamal na zijn contractverlenging verdienen bij FC Barcelona?

Ook op financieel vlak zal dat contract hem overigens geen windeieren leggen. Yamal zal veertig miljoen euro per seizoen verdienen. Exclusief bonussen, premies en andere achterpoortjes om de zakken te vullen.