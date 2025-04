Ongerustheid groeit bij Barça: 'Catalanen weigeren biedingen van 250, 275 én 400 miljoen euro (!), maar vrezen dat Yamal toch zal moéten vertrekken'

Lamine Yamal is de voorbije maanden uitgegroeid tot één van de absolute smaakmakers bij FC Barcelona. Achter de schermen in Camp Nou groeit de ongerustheid. Kan de Catalaanse grootmacht hem houden?

De voorbije maanden is Lamine Yamal helemaal ontploft. De 17-jarige flankaanvaller was één van de sleutelpionnen in de bekerwinst van Barça. Daarnaast kan hij zijn club La Liga én de Champions League nog schenken.

Maar achter de schermen groeit de ongerustheid bij de bestuurders van Barça. Het huidige contract van Lamal loopt dan wel nog tot medio 2027, maar een herziening van de cijfers dringt zich op.

Wonderkind... met twee miljoen euro per seizoen

Yamal verdient anno 2025 amper twee miljoen euro per seizoen. Dat bedrag is er eentje zonder bonussen, maar desalniettemin past het niet bij een wonderkind met een geschatte marktwaarde van 180 miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.).

De Spaanse media weten dat Barcelona Yamal een verbeterd contract wil aanbieden. De Catalanen botsen echter op de eigen financiële grenzen én het gekende Spaanse loonplafond.

Monsterbiedingen

Ondertussen liggen de geïnteresseerde clubs op de loer. PSG bood al 250 miljoen euro voor Yamal, terwijl Manchester City naar verluidt 275 miljoen euro heeft klaarliggen. Gaan we nog een stapje verder? De Saoedische topclubs hebben 400 miljoen euro veil om hem naar het Midden-Oosten te lokken.