Domenico Tedesco geeft Belgische voetbalbond een héél duidelijke veeg uit de pan: "Het is moeilijk om in België van één federatie te spreken"

Domenico Tedesco is al enkele maanden geen bondscoach van de Rode Duivels meer. De voormalige selectieheer van ons land blikt terug op zijn periode in Tubeke. En de Belgische voetbalbond krijgt een flinke veeg uit de pan.

Domenico Tedesco werd op 24 januari bedankt voor bewezen diensten. Ondertussen is Rudi Garcia de man die de Rode Duivels naar overwinningen en succes moet loodsen.

Tedesco hoopt dan ook dat zijn opvolger in betere omstandigheden kan werken. "Ik tekende mijn contract in februari 2023. Maar nog voor mijn eerste wedstrijd was de CEO (Peter Bossaert, nvdr.) al weg."

Ik heb tijdens mijn korte periode drie voorzitters, vier sportdirecteuren en twee technische directeuren gekend", geeft Tedesco de Belgische voetbalbond een veeg uit de pan in BILD.

"Het is moeilijk om in België van één federatie te spreken", is Tedesco op dreef. "Ook de manier van werken veranderde telkens. Dat maakte het des te lastiger werken voor mij."

Nieuwe uitdaging

Tedesco wacht momenteel op een nieuwe uitdaging. "Ik heb mezelf opnieuw opgeladen voor een nieuw avontuur. Die ontspanning was even nodig."