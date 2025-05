Werd KRC Genk opnieuw benadeeld? Ex-scheidsrechter Serge Gumienny is zeer duidelijk

KRC Genk heeft het niet meer in eigen handen en de titel lijkt voorlopig heel ver weg. Er moet in de spiegel gekeken worden, al kan er ook veel gezegd worden over de arbitrage.

De titel lijkt wel heel ver weg voor KRC Genk na de nieuwe nederlaag tegen Union SG. Het spel is gewoon niet goed genoeg, maar er kan ook heel wat gezegd worden over de arbitrage die echt niet meezit voor de Limburgers deze play-offs.

Zo kreeg Racing Genk vijf strafschoppen tegen op vijf wedstrijden tijd, die zeker niet allemaal even duidelijk waren. Ook tegen Union SG was het een zeer discutabele penalty. "Op de beelden kon je duidelijk zien dat Niang al aan het uitglijden was voor er contact was met El Ouahdi", zegt Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg.

"Ook het contact zelf vind ik te licht om er een strafschop voor te geven. Hij zette zijn lichaam, maar eigenlijk viel er weinig aan te merken op die actie. Het is voor mij dan ook een groot vraagteken waarom de VAR de scheidsrechter niet heeft opgeroepen om even naar het scherm te komen", gaat hij verder. "Het was misschien geen ‘clear and obvious error’, maar het ging hier toch om een spelfase met mogelijk beslissende gevolgen voor de titelstrijd."

Doelman Mike Penders kon de strafschop redden, waardoor de beslissing van de ref geen invloed had op het uiteindelijk resultaat. De rode kaart voor Ibrahima Bangoura in de tweede helft wel. Hij kreeg een strenge tweede gele kaart, maar hier heeft Gumienny toch meer begrip voor.

Alleen zag hij de consistentie ontbreken. "De fout van Van de Perre op Kayembe was veel zwaarder, maar hij kwam wel weg zonder kaart. Op dat vlak kan ik de frustratie bij Fink absoluut begrijpen."