Het immense dilemma in Anderlecht: Olivier Renard heeft de knoop nog niet doorgehakt, Riemer-fout willen ze vermijden

Besnik Hasi zal zijn door het bestuur vooropgestelde doelen niet bereiken in de korte termijn dat zijn contract loopt. Aan het einde van het seizoen moet beslist worden of de optie in zijn contract gelicht wordt. Binnen - en ook buiten - Neerpede wordt daar flink over gediscussieerd.

Olivier Renard had immers de intentie om naar volgend seizoen toe door te gaan met Hasi, maar er werden wat voorwaarden gesteld toen Hasi zijn contract tekende: beter voetbal, een top drie plaats en indien mogelijk de beker winnen.

Niet dezelfde fout als met Brian Riemer

Dat eerste valt af en toe te zien, het tweede is een long shot en het derde is al gemist. Het moet ook gezegd: de lat werd wel heel hoog gelegd voor een kern die in de reguliere competitie nooit indruk maakte. Hasi kan nu ook geen mirakels verrichten met een ploeg die niet deftig uitgebalanceerd is en die geteisterd werd door blessures.

Een eerlijke analyse dringt zich op en die wordt pas op het eind van het seizoen gemaakt. Maar als ze Hasi willen vervangen dan zal er toch al een nieuwe trainer gereed moeten staan, of ze komen weer in het sukkelstraatje terecht.

Begin dit seizoen wist iedereen immers al dat Riemer geen lang leven meer beschoren was. De teneur was algemeen negatief en in Anderlecht draai je dat niet meer. Vraag het maar aan voorzitter Wouter Vandenhaute. Dat zou pas echt een mirakel zijn als die de fans nog achter zich kan krijgen.

Maar toch ging Anderlecht met hem door, terwijl er intern al stemmen hadden geklonken om een nieuwe weg in te slaan. Het verhaal is gekend. In september moest men Riemer dan toch laten gaan en de hele voorbereiding kon de vuilbak in.

Eind juli moet er al een ploeg staan

Anderlecht kan zich simpelweg niet permitteren om tijd te verliezen. Eind juli staan al de voorrondes van de Europa League op het programma. Dan moet er al een nieuwe ploeg staan waarin de transfers - en we vermoeden dat het er wel veel zullen zijn - ingepast zijn.

Besnik Hasi zelf klonk na de verloren bekerfinale zelf wat sceptisch over zijn toekomst bij de club. Hij kreeg geen garanties, maar wou de job toch doen omdat hij een hart heeft voor Anderlecht. Hijzelf wil uiteraard blijven, maar hij lijkt er geen goed oog in te hebben.

Half juni begint de voorbereiding op volgend seizoen. Da's een drie weken na het einde van de competitie. Hasi is ingewerkt en heeft een duidelijk plan: Neerpede weer belangrijker maken in de A-ploeg en een duidelijke speelstijl invoeren. Is dat genoeg voor Renard en ook Vandenhaute?

Die laatste zal er ook zijn zegje over hebben. De vraag is of er iemand rondloopt die meer betrokken is bij Anderlecht én een beter plan heeft. Een buitenlandse coach is nog maar zelden een succes gebleken. Behalve als hij al wat ervaring heeft in de JPL. Van Bommel was zo al eens in beeld. En welke Belgische coaches zijn geschikt? Vanhaezebrouck is geen optie. De Roeck? Rik De Mil? Daar gaan ze de fans niet mee paaien. Het is een dilemma waar ze ook in Neerpede nog geen antwoord op hebben, maar het wel snel zullen moeten vinden.