Anderlecht wil voormalig eigen jeugdproduct terughalen van bij topclub

Anderlecht heeft oog voor een speler uit de eigen opleiding: Joseph Nonge. De 19-jarige middenvelder, opgeleid op Neerpede, vertrok in 2021 naar Juventus maar staat nu opnieuw op de radar van paars-wit.

De Brusselaars zouden geïnteresseerd zijn om hem komende zomer terug naar België te halen. Nonge kwam dit seizoen nog vier keer in actie voor de hoofdmacht van Juventus. Ondanks dat hij lange tijd vooral uitkwam voor Juventus Next Gen (het tweede elftal), kreeg hij begin dit jaar zijn kans in het eerste elftal.

Zijn debuut tegen Frosinone maakte indruk, al kreeg hij ook kritiek na een ongelukkige invalbeurt tegen Napoli. Juventus besloot hem in augustus 2024 uit te lenen aan Troyes in de Franse Ligue 2, waar hij echter amper aan de bak kwam.

Begin 2025 volgde een nieuwe uitleenbeurt, dit keer aan Servette FC in Zwitserland. Daar krijgt hij onder meer steun van sportief directeur René Weiler, voormalig coach van Anderlecht.

De interesse van Anderlecht komt niet uit de lucht vallen. De club is actief op zoek naar jonge, Belgische profielen met groeipotentieel. Nonge, die ook jeugdinternational is voor België, past perfect in dat plaatje. Bovendien zou een terugkeer naar Neerpede voor beide partijen sportief én emotioneel van waarde kunnen zijn.

Het is voorlopig niet duidelijk of Juventus bereid is om definitief afstand te doen van het talent. Anderlecht zou in eerste instantie denken aan een huurconstructie met aankoopoptie, al hangt veel af van de vraagprijs van de Italiaanse club én de toekomstplannen van Nonge zelf.