Club Brugge reageert meteen scherp op beslissing om geen uitfans toe te laten voor wedstrijd tegen Anderlecht

De burgemeester van Anderlecht wil geen Club Brugge-fans toelaten voor het duel van 18 mei tegen paars-wit. Club reageert scherp en is het absoluut niet eens met die beslissing.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, heeft dinsdag besloten om geen Club Brugge-fans toe te laten voor de wedstrijd tegen paars-wit. Die zal doorgaan op 18 mei in het Lotto Park. Dit naar aanleiding van incidenten in de hoofdstad omtrent de bekerfinale.

Voor blauw-zwart een serieuze domper, aangezien Club volop meestrijdt voor de titel en de steun van zijn supporters kan gebruiken. Op de officiële clubwebsite kwam de ploeg dan ook met een zeer duidelijke reactie.

"Club neemt akte van de beslissing van de Burgemeester van Anderlecht om bezoekende supporters te verbieden tijdens de wedstrijd RSC Anderlecht - Club Brugge op 18 mei. Club Brugge is het hiermee stellig oneens en betreurt deze eenzijdige beslissing van de burgemeester", klinkt het.

"Volgens de informatie waarover wij beschikken is deze beslissing dan ook genomen tegen het advies in van beide clubs, de politie van Brugge en de politiezone Brussel Zuid. Politiezone Brussel Zuid heeft veel ervaring met het in goede banen leiden van wedstrijden tussen beide clubs en heeft in deze dan ook positief geadviseerd om de Club-supporters toe te laten", gaat Club verder.

Blauw-zwart hoopt dat er nog een oplossing voor gevonden kan worden. "We hopen dan ook dat beide clubs met de betrokken instanties in overleg kunnen gaan om deze beslissing te bespreken."