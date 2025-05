'KAA Gent hakt knoop door en gaat middenvelder die enkele miljoenen heeft gekost géén contractverlenging geven'

Andrew Hjulsager is aan zijn laatste weken bij KAA Gent. Het contract van de 30-jarige middenvelder wordt niet verlengd.

Het contract van Andrew Hjulsager loopt aan het einde van het seizoen af. KAA Gent heeft inmiddels beslist dat die overeenkomst niet wordt verlengd.

Het nieuws is bevestigd door Tipsbladet. Met andere woorden: de Deen kan na het seizoen helemaal gratis opgepikt worden.

Sterkhouder bij KV Oostende, twijfelachtig in Gent

De Buffalo's legden in 2021 net geen twee miljoen euro op tafel om Hjulsager weg te halen bij KV Oostende. In De Arteveldestad kon hij nooit echt zijn stempel drukken.

Dit seizoen kwam Hjulsager in twaalf wedstrijden in actie. Bovendien lag de middenvelder met de regelmaat van de klok in de lappenmand.

Géén selectie omwille van tactische redenen

Ook Danijel Milicevic kon hij niet overtuigen. Hjulsager viel tijdens deze Champions Play-Off naast de selectie om tactische redenen.