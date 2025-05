Tienduizenden euro schade: Anderlecht- en Club Brugge-fans laten Koning Boudewijnstadion verwoest achter, ook spelers krijgen veeg uit de pan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht is het Koning Boudewijnstadion herschapen in een ravage. Supporters van beide ploegen lieten een spoor van vernieling achter dat volgens de stad Brussel naar schatting zo'n 70.000 euro zal kosten.

De Brusselse schepen van Sport, Florence Frelinx, spreekt van “een catastrofale toestand” in HLN. Volgens Frelinx zijn bijna 500 zitjes beschadigd of volledig afgebroken. Daarnaast zijn muren beklad met graffiti en stickers, is de atletiekpiste beschadigd door rookbommen en zijn de toiletten zwaar toegetakeld.

Ook de gangpaden lagen bezaaid met afval na het laatste fluitsignaal. De kleedkamers van de spelers werden er niet beter van. Volgens de schepen zijn die “in een erbarmelijke toestand” achtergelaten, wat volgens hem blijk geeft van “een totaal gebrek aan respect voor het personeel dat dagelijks instaat voor het onderhoud van het stadion.”

De rellen waren niet beperkt tot het stadion zelf. In de buurt van het stadion, meer bepaald in Molenbeek, moest de politie ook ingrijpen na confrontaties tussen supporters. Een winkel werd daarbij kort en klein geslagen, wat de commotie rond deze wedstrijd alleen maar deed toenemen.

Schepen Frelinx reageerde scherp: “Dit heeft niets meer met sport te maken. Een stadion moet een plaats zijn van samenkomst en sportiviteit, geen slagveld.” Hij pleit voor strenge maatregelen tegen de betrokken fans én clubs.

De stad Brussel overweegt om de herstellingskosten integraal door te rekenen aan Anderlecht en Club Brugge. “Het is absoluut niet aan de belastingbetaler om voor deze schade op te draaien", aldus Frelinx. De clubs zelf hebben voorlopig nog niet publiek gereageerd.