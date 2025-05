Achter de schermen bij Anderlecht: Olivier Renard werkt aan opvallende contractverlenging

Anderlecht moet verkopen om het budget in evenwicht te houden, maar daarnaast ook de balans vinden om toch niet helemaal van nul te moeten herbeginnen. In die optiek wordt er achter de schermen gewerkt aan een opvallende contractverlenging. Kasper Dolberg zoekt immers stabiliteit.

Als het gaat over jongens die geld kunnen opbrengen is Dolberg de eerste waaraan gedacht wordt, samen met Mario Stroeykens. Het blijft wel een feit dat als er een niet te weigeren aanbod komt, iedereen bij Anderlecht te koop is behalve Nathan De Cat.

Eenzelfde profiel vinden is quasi onmogelijk

De transferwaarde van Dolberg ligt rond de 15 miljoen euro, maar daarvoor willen ze de Deen niet van de hand doen. Daarnaast is er een bijkomende factor: Dolberg wil niet per se weg, want hij wil zijn gezin de komende jaren niet van hot naar her sleuren. De 27-jarige spits heeft uit zijn mislukte avonturen geleerd dat stabiliteit belangrijk is.

Hij heeft bij paars-wit wel één van de dikste contracten, meer zelfs dan Jan Vertonghen had, maar heeft daar op het veld ook meer voor teruggegeven dit seizoen. Olivier Renard heeft met Cvetkovic al een jonge (18) spits gehaald, maar de bedoeling van Anderlecht lijkt om te evolueren naar een tweespitsensysteem.

Dolberg heeft er immers te veel alleen voor gestaan. Daarom is het absoluut niet uitgesloten dat Renard een overeenkomst vindt met de spits die het DNA van Anderlecht wel heeft. Eenzelfde profiel vinden voor een degelijke prijs lijkt immers een onmogelijke taak.

Contractverlenging?

Achter de schermen zijn er daarover zelfs al informele gesprekken geweest. Een contractverlenging voor de Deen die nog een contract heeft tot 2027 is niet langer een utopie, klinkt het. Dolberg voelt zich immers goed in Brussel, waar hij ondanks het vertrek van zijn landgenoten een vriendenkring heeft opgebouwd.

Dolberg weet ook dat de topclubs in de G5-competities niet op hem staan te wachten en om in de Premier League of Bundesliga bij clubs te spelen die telkens met hoge voorzetten in de box werken, ligt hij niet te wachten. Daar heeft hij al kennis mee gemaakt en hij weet dat hij er zichzelf geen plezier mee doet.

Anderlecht wil zelfs een versnelling hoger schakelen en al concrete gesprekken aanknopen vooraleer hij op vakantie vertrekt. Al laat Dolberg zelf alles over aan zijn management. Het grote geld interesseert hem eigenlijk niet. Hij wil vooral in een leuke omgeving waar hij zeker is van zijn plaats voetballen. Of dat bij Anderlecht zal zijn volgend seizoen zal snel duidelijk worden.